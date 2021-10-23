Украина

Металлист 1925 разбил Ингулец – харьковчане продолжили победную серию и установили рекорд

Матч Динамо против СК Днепр-1 снова официально перенесен.

Бывший защитник Металлиста, Днепра и ряда других клубов Папа Гуйе объявил о завершении карьеры

Жеребьевка Лиги наций 2022/23: дата, состав корзин и потенциальные соперники сборной Украины

Петраков планирует неожиданный вызов Гармаша – хавбек Динамо не играл за сборную Украины 4 года

Таблица коэффициентов УЕФА: Заря подсластила неудачи Динамо и Шахтера – Украина приблизилась к России, которая потерпела фиаско

Мир

Арсенал уверенно победил Астон Виллу, забив три гола – "канониры" подошли к зоне ЛЧ на минимальное расстояние

Фанаты Сент-Этьена сорвали начало матча, забросав поле файерами – тренеру не простили провальный старт сезона

Суперлига может расшириться до 140 клубов – украинские команды имеют шанс присоединиться к проекту

Украинцы за рубежом

Специя потерпела досадное поражение от Сампдории – Виктор Коваленко снова отыграл весь матч и был одним из лучших в команде.

Денис Олейник продолжает зажигать в Финляндии – шестой гол в чемпионате поспособствовал победе Сейнайоки