Главные новости футбола 22 октября: Петраков хочет вернуть Гармаша в сборную, Папа Гуйе завершил карьеру
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 22 октября.
Украина
Металлист 1925 разбил Ингулец – харьковчане продолжили победную серию и установили рекорд
Матч Динамо против СК Днепр-1 снова официально перенесен.
Бывший защитник Металлиста, Днепра и ряда других клубов Папа Гуйе объявил о завершении карьеры
Жеребьевка Лиги наций 2022/23: дата, состав корзин и потенциальные соперники сборной Украины
Петраков планирует неожиданный вызов Гармаша – хавбек Динамо не играл за сборную Украины 4 года
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря подсластила неудачи Динамо и Шахтера – Украина приблизилась к России, которая потерпела фиаско
Мир
Арсенал уверенно победил Астон Виллу, забив три гола – "канониры" подошли к зоне ЛЧ на минимальное расстояние
Фанаты Сент-Этьена сорвали начало матча, забросав поле файерами – тренеру не простили провальный старт сезона
Суперлига может расшириться до 140 клубов – украинские команды имеют шанс присоединиться к проекту
Украинцы за рубежом
Специя потерпела досадное поражение от Сампдории – Виктор Коваленко снова отыграл весь матч и был одним из лучших в команде.
Денис Олейник продолжает зажигать в Финляндии – шестой гол в чемпионате поспособствовал победе Сейнайоки