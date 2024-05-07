Барселона активно готовится к новому сезону и уже выбрала двух игроков, над трансферами которых будут работать летом.

"Кулес" планируют в межсезонье усилить линию атаки двумя футболистами. Как сообщает Mundo Deportivo, Барселона заинтересована в подписании Дани Ольмо и Нико Уильямса.

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Руководство "блаугранас" считает, что оба нападающих идеально впишутся в состав команды. Ольмо покорил Хави и спортивного директора Деку своей способностью играть на четырех разных позициях. У испанца есть положение об уходе из РБ Лейпцига за 60 миллионов евро.

Барселона уверена, что несмотря на интерес Баварии к вингеру, он выберет именно их клуб, поскольку давняя мечта Дани играть в Каталонии. Действующее соглашение Ольмо с немцами рассчитано до 2027 года.

Другой целью "кулес" является Нико Уильямс из Атлетика. "Блаугранас" уже длительное время следит за игроком и верит, что он сумеет усилить команду. Клуб из Бильбао не будет делать уступок Барселоне и не отпустит своего лидера меньше, чем за 50 миллионов евро.

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