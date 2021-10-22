К отчетному матчу команды подошли, имея за плечами серии из четырех поединков. Правда, харьковчане беспроигрышную, а пертовцы безвыигрышную. Подопечные Валерия Кривенцова сразу же попытались продемонстрировать, что не настроены что-то кардинально менять. Именно хозяева создали первый острый момент. Уже на 3-й минуте Савин пробил с левого угла штрафной. Мяч летел неточно, но Крыськив решился подставить голову – вышло немного неточно.

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Вскоре у Ингульца возникли непредвиденные проблемы. Мельничук дернул мышцу бедра и был вынужден покинуть поле, уступив место Полегенько. Возможно, структурные изменения у соперника смутили хозяев, которые позволили создать несколько моментов у своих ворот. Сначала Ситало из пределов штрафной целил под штангу. Затем Гопей попытался повторить вчерашний подвиг Сайядманеша, но бил низом и в ближний угол. В обоих случаях Сидоренко без труда завладел мячом. Вторая попытка Ситало была еще опаснее – Артем после навеса бил головой в противоход. Немного выше.

В середине тайма Металлист 1925 заметно просел. От стартовой активности не было и следа. Игра вроде и была равной, но гости были немного острее в своих атаках. Крыськив и Марлисон попытались что-то организовать – попытка была крайне неподготовленной. Ответ Ингульца был куда острее. Харьковчане неудачно попытались выйти в атаку. Запорожец подстерег ошибку Габелка, подстроился под удар и из-за пределов штрафной зарядил под перекладину. Сидоренко успел среагировать.

Казалось, что в раздевалки команды так и пойдут с нулями на табло. На последних минутах тайме Ингулец долгое время не мог выйти из обороны – трех защитников оказалось недостаточно, чтобы разбить прессинг двух атакующих игроков. В конце концов, длинная передача на чужую половину привела к катастрофе. Гости не смогли зацепиться за мяч. Его подобрал Крыськив и самостоятельно протянул к чужим воротам. Там Дмитрий отпасовал на Батюшина, который с линии штрафной пробил безупречно. Мяч полетел в ближнюю девятку, где от перекладины влетел в сетку. Красота. Чтобы ответить, у Ингульца уже не осталось времени.

Вторая половина началась живо. Здесь стоит отдать должное Ингульцу, который явно стремился восстановить равновесие. Однако Металлист 1925 выдержал стартовый натиск и начал кусать в ответ. Сначала дирижировал Савин. Протасов после его передачи пробил неудачно, а затем арбитр проигнорировал падение Антона в чужой штрафной. Успокоить фанов на трибунах решил Западня. Левый защитник совершил рейд в атаку. На входе в штрафную обыгрался с Батюшиным и не без фарта забил второй мяч. Артур пытался прострелить на партнеров, но защитники отбили мяч ему обратно – с таких позиции не промахиваются, 2:0.

Буквально через две минуты игра была сделана. Крыськив организовал момент для Марлисона. Бразилец на входе в штрафную оставил в дураках защитника и сделал счет разгромным. Валерий Кривенцов не упустил возможности сделать ряд замен. Вышли четыре свежих футболиста. Среди них и новичок Соломон Кверквелия. Ингульцу это не помогло. Вскоре петровчане в четвертый раз были вынуждены вытаскивать мяч из сетки ворот. Затяжная атака хозяев завершилась навесом на Крыськива. Дмитрий со второй попытки, но все же сумел до двух ассистов добавить еще и забитый мяч. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счетом 4:0. Это рекорд. Харьковчане впервые забили столько голов в матче УПЛ.

В конце концов, Металлист 1925 выиграл четвертый матч подряд. Харьковчане набрали уже 19 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице УПЛ. Ингулец теперь уже с четырьмя поражениями в пяти последних матчах остался над зоной вылета.