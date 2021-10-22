Своей игрой против Салернитаны неделю назад Виктор Коваленко буквально не оставил шансов Тиагу Мотте. Украинец прогнозируемо во второй раз подряд вышел в стартовом составе на матч Серии А. Специи предстояло сыграть против соседки в турнирной таблице. После прошлого тура у Сампдории было на одно очко меньше.

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Гостевые трибуны не помешали "орлятам" ринуться вперед со стартовым свистком. Первые минуты команды провели у ворот хозяев. "Блучеркьятти" выстояли, но должным образом ответить не удавалось. Какое-то время едва ли не единственным оружием Сампдории были радиоуправляемые навесы Кандревы, которыми не спешили пользоваться партнеры. В конце концов, так и удалось открыть счет. Антонио подал со штрафного, и мяч, чуть задев голову защитника, залетел в сетку. Сначала сайт Серии А закономерно записал этот гол на вингера "моряков".

Пропущенный мяч, казалось, поколебал веру Специи в собственные силы. Она отдала инициативу сопернику. Очень недальновидное решение. Пусть у Сампдории хватает проблем с построением игры, но наличие на поле Капуто и Габьядини никогда нельзя игнорировать. Если Франческо откровенно простил гостям такую ​​дерзость, то Маноло – нет. Именно он помог Кандреве оформить дубль.

Тиагу Мотте во время перерыва удалось "завести" своих подопечных. Они снова были активными. Прессинговали, атаковали, почти ничего не давали сделать Сампдории. Другое дело, что и у самых получалось немного. Второй тайм прошел в оживленной бескомпромиссной борьбе, но счет удалось изменить лишь в компенсированное время. Это Даниэле Верде решился на безумный удар с линии штрафной. Настоящий шедевр, который только подсластил незаслуженное поражение. Таким образом, Сампдория набрала 9 очков и поднялась на 13-е место. Специя расположилась над зоной вылета.

Коваленко – один из лучших в Специи

Однозначно оценить игру Виктора Коваленко не так просто. Сегодня он был далек от того, чем сделал себе рекламу шесть дней назад. Причина банальна – тактическая роль. Тиагу Мотта поставил украинца в опорную зону. Фактически на пару с Маджорре они должны были выполнять большой объем не слишком заметной работы. Они страховали, подчищали и готовили собственные атаки. На их плечах была доставка мяча в атакующую треть. С этим они справлялись. Проблемы Специи начинались уже там. Именно эти два игрока выполнили больше всего передач, если не учитывать защитников. Большинство пасов Коваленко – вперед. По ожидаемым ассистам он стал вторым в составе Специи. Опередил украинца только Бастони, который бомбардировал штрафную Сампдории передачами со своего фланга.

На оборону Коваленко пока играть сложно. Но это исключительно потому, что у Специи в целом этот компонент пока не доведен до автоматизма. Многие все еще зависит от инстинктов и интеллекта футболистов. Следовательно, подопечные Мотты довольно часто теряют или дублируют позиции друг друга. Наш земляк не исключение, но у того же Маджорре эти показатели хуже. Зато Виктор тактические ошибки пытался компенсировать трудолюбием. В его активе 4 успешных единоборства, 2 перехвата и 6 возвратов владения.

Сампдории очень повезло набрать три очка. Статистика показывает, что Специя заслужила как минимум ничью. Именно Коваленко и Ко были настоящими хозяевами игры. Тиагу Мотта начинал сезон вообще без подготовки и еще ни разу не имел в распоряжении оптимальный состав. Даже в таких условиях команда выглядит достойно. Со временем должны улучшиться и результаты. А Виктор Коваленко, похоже, становится важной фигурой в этом процессе. Два подряд полных матча – это солидно. С воспитанником Шахтера такого не случалось почти три года.

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