"Футбол 24" традиционно анализирует ситуацию в таблице коэффициентов УЕФА по итогам очередного тура группового турнира в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций сезона 2021/22.

Третья еврокубковая неделя подарила Украине первую осеннюю победу. Заря одолела софийский ЦСКА в Лиге конференций и отстояла наши позиции после поражений Динамо от Барселоны и Шахтера от Реала в Лиге чемпионов. Успех луганчан принес Украине 0,4 балла в таблицу коэффициентов УЕФА. Мы остались на 11 месте.

Что с конкурентами? Австрия продолжает отрываться – три победы на неделе от Зальцбурга, Рапида и ЛАСКа принесли 1,2 балла. Шотландия благодаря победам Селтика и Рейнджерс в Лиге Европы набрала 0,8 балла и поднялась на 9 место, обойдя Россию. Россияне опозорились тотально: Зенит, Спартак и Локомотив дружно проиграли.

Как следствие – Украина сократила отставание от агрессора до 0,682 балла. Такую дистанцию можно отыграть за одну неделю. Еще один позитив – мы увеличили отрыв от главного преследователя. Сербия набрала лишь 0,25 балла (ничья Црвены Звезды). Отрыв от 12 места составляет комфортные 1,875 балла. А вот Бельгия и Швейцария немного приблизились.

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За эту неделю Украина имеет только 19-й результат среди конкурентов, а в сезонном рейтинге с 3,4 пункта находится на 22 месте. Единственная радость – Россия (2,5) и Шотландия (3,1) выступают еще хуже. Настоящие чудеса творят Нидерланды, которые за этот сезон уже выбили невероятные 8 пунктов. На вершине рейтинга никаких изменений: Англия лидирует, Испания вторая, Германия не может обойти Италию.

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