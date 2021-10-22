Наша сборная будет посеяна в первой корзине дивизиона B. Там же оказались Швеция, Босния и Герцеговина и Исландия – эти команды точно не сыграют с Украиной. Как и сборная России, которая находится во второй корзине, информирует официальный сайт УАФ.

Из третьей корзины соперником "сине-желтых" станет Израиль, Румыния, Сербия или Ирландия. Из четвертой – Словения, Черногория, Албания или Армения.

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Как и в предыдущем цикле, в дивизионах А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в дивизионе D – семь команд. Корзины сформированы по рейтингу сборных по итогам Лиги наций 2020/21. Матчи первого тура Лиги наций 2022/23 запланированы на 2-4 июня 2022-го. Последний тур пройдет в начале сентября следующего года.

Заметим, что Лига наций – это еще один вариант попадания на Евро-2024 в Германии. Для этого желательно занять первое место в своей группе, которое в случае невыхода на чемпионат Европы через квалификацию даст право на плей-офф Лиги наций.

Напомним, в предыдущем розыгрыше Лиги наций Украина играла в элитном дивизионе А, но техническое поражение от Швейцарии отбросило нашу сборную на последнее место, в результате чего "сине-желтые" опустились в дивизион B.

Лига А:

Корзина 1: Франция, Испания, Италия, Бельгия.

Корзина 2: Португалия, Нидерланды, Дания, Германия.

Корзина 3: Англия, Польша, Швейцария, Хорватия.

Корзина 4: Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия.

Лига B:

Корзина 1: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия.

Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.

Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.

Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.

Лига С:

Корзина 1: Турция, Словакия, Болгария, Северная Ирландия.

Корзина 2: Греция, Беларусь, Люксембург, Северная Македония.

Корзина 3: Литва, Грузия, Азербайджан, Косово.

Корзина 4: Казахстан / Молдова, Кипр/Эстония, Гибралтар, Фарерские острова.

Лига D:

Корзина 1: Казахстан/Молдова, Кипр/Эстония, Лихтенштейн, Мальта.

Корзина 2: Латвия, Сан-Марино, Андорра.

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