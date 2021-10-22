В первоначальном варианте Суперлиги предполагалось наличие постоянных участников – из турнира невозможно было ни вылететь, ни попасть. Именно это стало основным аргументом критики проекта. В новом варианте инициаторы учтут этот фактор, а Суперлига станет значительно более открытой.

Суперлига готовит еще один удар – новый формат устранит главную проблему

Сейчас ведется работа по привлечению самых популярных команд среди тех, кто не могут конкурировать с богатейшими клубами Европы и не достигают успеха в ЛЧ, но при этом переросли уровень своей лиги. Очевидно, что речь идет о чемпионатах Шотландии, Турции, Украины, Португалии, Бельгии, Нидерландов и России.

Кроме того, не исключено, что вместо одной закрытой лиги, как планировалось ранее, может быть создана целая пирамида лиг. Идея следующая – создать несколько дивизионов по 20 команд: высший уровень, две подгруппы второго уровня, а также третий уровень с четырьмя подгруппами. В целом в турнире могут сыграть аж 140 клубов. Понятно, что в таких условиях будет работать система повышения и понижения в классе, сообщает The Athletic.

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Среди главных сторонников идеи Суперлиги остаются Реал, Барселона и Ювентус. Об учреждении нового турнира было объявлено в апреле, но проект продержался только двое суток из-за массовых акций протеста и угроз санкциями от УЕФА. Союз в итоге наказал учредителей Суперлиги, но в суде санкции были обжалованы.

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