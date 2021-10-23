Головні новини футболу 22 жовтня: Петраков хоче повернути Гармаша у збірну, Папа Гуйє завершив кар'єру
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 22 жовтня.
Україна
Металіст 1925 розтрощив Інгулець – харків'яни продовжили переможну серію та встановили рекорд
Матч Динамо проти СК Дніпро-1 знову офіційно перенесений.
Колишній захисник Металіста, Дніпра та низки інших клубів Папа Гуйє оголосив про завершення кар'єри
Жеребкування Ліги націй 2022/23: дата, склад кошиків і потенційні суперники збірної України
Петраков планує несподіваний виклик Гармаша – хавбек Динамо не грав за збірну України 4 роки
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Зоря підсолодила невдачі Динамо і Шахтаря – Україна наблизилася до Росії, яка зазнала фіаско
Світ
Арсенал впевнено переміг Астон Віллу, забивши три голи – "каноніри" наблизились до зони ЛЧ на мінімальну відстань
Фанати Сент-Етьєна зірвали початок матчу, закидавши поле файєрами – тренеру не пробачили провальний старт сезону
Суперліга може розширитися до 140 клубів – українські команди мають шанс приєднатися до проекту
Українці за кордоном
Спеція зазнала прикрої поразки від Сампдорії – Віктор Коваленко знову відіграв увесь матч і був одним з найкращих у команді.
Денис Олійник продовжує запалювати у Фінляндії – шостий гол у чемпіонаті посприяв перемозі Сейнайокі