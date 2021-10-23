Україна

Металіст 1925 розтрощив Інгулець – харків'яни продовжили переможну серію та встановили рекорд

Матч Динамо проти СК Дніпро-1 знову офіційно перенесений.

Колишній захисник Металіста, Дніпра та низки інших клубів Папа Гуйє оголосив про завершення кар'єри

Жеребкування Ліги націй 2022/23: дата, склад кошиків і потенційні суперники збірної України

Петраков планує несподіваний виклик Гармаша – хавбек Динамо не грав за збірну України 4 роки

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Зоря підсолодила невдачі Динамо і Шахтаря – Україна наблизилася до Росії, яка зазнала фіаско

Світ

Арсенал впевнено переміг Астон Віллу, забивши три голи – "каноніри" наблизились до зони ЛЧ на мінімальну відстань

Фанати Сент-Етьєна зірвали початок матчу, закидавши поле файєрами – тренеру не пробачили провальний старт сезону

Суперліга може розширитися до 140 клубів – українські команди мають шанс приєднатися до проекту

Українці за кордоном

Спеція зазнала прикрої поразки від Сампдорії – Віктор Коваленко знову відіграв увесь матч і був одним з найкращих у команді.

Денис Олійник продовжує запалювати у Фінляндії – шостий гол у чемпіонаті посприяв перемозі Сейнайокі