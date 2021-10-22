Легендарный защитник Металлиста, Днепра и Карпат Папа Гуйе окончательно принял решение повесить бутсы на гвоздь в возрасте 37 лет. По этому случаю футболист обратился к фанатам.

"Пришло время объявить о завершении карьеры футболиста. Благодарен всем болельщикам Металлиста, от которых всегда чувствовал любовь и поддержку. За эти годы Харьков стал моим домом и навсегда закрепился в моем сердце.

"За Папу Гуйе итальянцы предлагали 25 млн евро": Красников объяснил, почему Металлист не продал звездного легионера

Рад, что мне довелось поработать под руководством таких сильных тренеров, как Мирон Маркевич и Виталий Кварцяный. Также хочу сказать спасибо президенту Александру Ярославскому и вице-президенту Евгению Красникову, которые дали мне шанс выступать в таком прекрасном клубе.

Уверен, громкие победы Металлиста еще впереди! Где бы я ни был, всегда останусь преданным болельщиком этого клуба", – цитируе Гуйе сайт харьковчан .

За время профессиональной карьеры сенегальский центрбек поиграл за Волынь, Металлист, Днепр, российский Ростов, казахский Актобе, Карпаты, СК Днепр-1 и Металл. Больше всего времени Папа посвятил харьковчанам, проведя за них 280 матчей (8 голов и 7 ассистов).

Топ-10 Forbes, друзі з Росії, молода дружина і регбі: чим живе Олександр Ярославський