Полузащитник Динамо Денис Гармаш должен попасть в список на ноябрьский сбор, информирует Meta-ratings.

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Петраков уже лично общался с 31-летним игроком, и тот согласился помочь сборной. В активе Гармаша 30 матчей и 2 гола за "сине-желтых", однако в последний раз он надевал футболку национальной команды еще 17 октября 2017 года – поединок отбора на ЧМ-2018 против хорватов (0:2). В текущем сезоне Мирча Луческу использовал Дениса на непривычной позиции форварда – 14 матчей, 5 голов и 2 ассиста.

Напомним, украинцам осталось провести лишь одну игру в рамках квалификации к ЧМ-2022. В выездном матче против Боснии и Герцеговины (16 ноября) команде Петракова нужно побеждать, чтобы гарантировать себе второе место в группе D. Перед этим "сине-желтые" проведут спарринг против Болгарии (11 ноября).

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