Арсенал на Эмирейтс закрывал программу предыдущего тура АПЛ, спасшись от поражения Кристал Пэлас на последних секундах, и открывал нынешний. На этот раз в соперниках была крепкая, но очень нестабильная Астон Вилла. "Канониры" подходили к встрече с 5-матчевой беспроигрышной серией, а в случае победы над бирмингемцами подопечные Микеля Артеты приблизились бы к зоне ЛЧ на минимальное расстояние.

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Публика требовала реабилитации за невыразительный поединок с Кристал Пэлас – и Арсенал не подвел болельщиков. В первом тайме лондонцы нанесли 14 ударов по воротам и наиграли на 2,45 ожидаемых голов, не позволив "вилланам" вообще ничего. До перерыва гости имели всего 3 касания в штрафной "канониров". Наиболее важно, что огромное преимущество выливалось в реальные моменты: уже на 4-й минуте Обамеянг едва не забил в падении через себя (он немного не попал по мячу), а на 9-й Букайо праздновал взятие ворот – впрочем, его отменили из-за фола в атаке со стороны Ляказетта.

На 20-й минуте серия рикошетов после подачи от Сака завершилась отскоком на Партея и мощным ударом метров с шести. Астон Виллу спасла перекладина, однако на 23-й Арсенал таки добился своего. Хозяева заработали угловой, Смит-Роу выполнил подачу, а Партей головой подправил мяч под дальнюю штангу – 1:0! На 31-й Смит-Роу мог и второй ассист выполнить, прорвавшись по левому флангу и прострелив на одинокого Сака, но удар вингера лондонцев с минимального расстояния парировал экс- "канонир" Мартинес.

В последней трети первого тайма подопечные Микеля Артеты сбавили обороты. Казалось, что на перерыв они пойдут при минимальном преимуществе в счете, однако в компенсированное время Ляказетт удачно отборолся за мяч в штрафной, получив по ногам от Таргетта. Арбитр пересмотрел повтор и назначил пенальти в ворота бирмингемцев! Обамеянг взялся его выполнять, мощно пробив в левый угол – Мартинес парировал, а Пьер-Эмерик тут же сыграл на добивании! 2:0.

В начале второго тайма Астон Вилла сделала попытку вернуться в игру. В частности, на 48-й минуте Уоткинс неплохо выстрелил из-за пределов штрафной под левую штангу. Голкипер Ремсдейл справился с этим ударом. Еще через минуту Ингз упал в борьбе с Габриэлем, требуя пенальти (эпизод проигнорировали), а на 51-й минуте его удар с близкого расстояния заблокировал Уайт.

Арсенал при этом постоянно вылетал в контратаки, а больше всего у них проседал правый фланг обороны бирмингемцев. Именно оттуда хозяева и провели третий гол: Обамеянг выполнил заброс на ход Смит-Роу, а тот, промчавшись в штрафную, пробил в ближний угол – мяч рикошетом от каркаса влетел в ворота. 3:0!

Казалось, что на этом все вопросы относительно победителя закрыты, но Вилла не сдавалась. На 62-й минуте бирмингемцы могли отыграть один гол благодаря сильному удару Буэндиа со средней дистанции. Ремсдейл парировал, а лондонцы довольно быстро потушили возгорание активности соперника. на 72-й минуте окончательно закрывать матч должен был Обамеянг, который выстрелил с правого угла штрафной в ближнюю девятку – впрочем, Мартинес парировал.

Постепенно вера в камбэк гостей выветрилась, однако на 82-й минуте Арсенал неожиданно пропустил гол. И какой гол! Бейли сместился вдоль линии штрафной и сбросил мяч Рэмзи, а Джейком выстрелом в касание метров с 20-ти отправил сферу в правую девятку – 3:1! На 85-й же Астон Вилла едва не забила второй – это Уоткинс после вбрасывания Таргетта из аута пробил головой в дальний угол. "Круглый" прошел рядом со штангой! Мимо нее же прошел удар Рэмзи на 90-й.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "канониров" со счетом 3:1. Арсенал набрал 14 очков, поднявшись на 9-ю позицию в турнирной таблице и приблизившись к топ-4 на расстояние в 1 зачетный балл, однако на выходных конкуренты могут опустить лондонцев ниже. Астон Вилла, имея в активе 10 пунктов, пока идет на 13-й строчке.

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