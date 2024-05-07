Украинские гранды поделили между собой награды лучшего игрока и тренера по итогам апреля, сообщает пресс-служба УПЛ.

Шахтер второй раз подряд разгромил Черноморец – "горняки" сохранили 4-очковый отрыв от Динамо перед Классическим

Среди футболистов выделили Даниила Сикана. Нападающий Шахтера забивал по голу в 4 из 5 матчей чемпионата, еще один мяч добавил в Кубке Украины. Сикан набрал 43,7% голосов, совсем чуточку опередив Владислава Ваната из Динамо (40,5%). Зато в тренерской номинации торжествовали киевляне. Александр Шовковский получил 43,8% голосов за 16 добытых очков в 6 турах.

Напомним, Шахтер и Динамо сойдутся уже в следующем туре. Игра на Арене Львов состоится 11 мая, стартовый свисток в 18:00. "Горняки" имеют 4 очка преимущества, поэтому в случае победы досрочно станут чемпионами. Успех Динамо закрутит интригу на максимум.

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