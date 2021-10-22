Чемпионат Финляндии, 25-й тур

Сейнайоки – Ильвес – 4:2

Голы: Нгуекам, 11, 70, Олейник, 32, Вайнионпа, 78 – Ветели, 90+1, Юккола, 90+4

Со стартовых минут поединок чемпионской группы Вейккауслиги против Ильвеса начинал Денис Олейник. Его Сейнайоки быстро вышел вперед, а украинский вингер сумел стать героем, удвоив преимущество еще до перерыва. Для Дениса это шестой гол в чемпионате, еще в его активе есть два ассиста.

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Во втором тайме коллектив украинца отгрузил еще два мяча, и, казалось, гарантировал себе уверенную победу. Но Ильвес в добавленное арбитром время немного испортил настроение Денису, забив дважды.

Сейнайоки набрал 44 зачетных балла и поднялся на третью строчку, а нынешний соперник с 33 очками замыкает чемпионский секстет. На Олейника и Ко в текущем сезоне еще ждут две встречи – 27 и 31 октября.

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