Сент-Этьен и Анже не успели начать поединок, когда фанаты "зеленых" начали бросать пиротехнику на стадион. Судья сразу же увел команды в раздевалки, а разъяренных болельщиков пытаются успокоить, в том числе силами правоохранительных органов.

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Причиной такого жесткого протеста стали катастрофические результаты Сент-Этьена в этом сезоне: ни одной победы в 10 турах и лишь 4 набранных очка. Фанаты требуют отставки Клода Пюэля.

Сейчас команды ожидают решения арбитра насчет старта поединка. Не исключено, что Сент-Этьен и Анже проведут свой матч сегодня – работники стадиона пытаются устранить проблемы, которые вызвало агрессивное поведение фанатов.

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