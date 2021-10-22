За поединком против СК Днепр-1 фанаты "бело-синих" все же смогут наблюдать с трибун главной арены страны.

Поединок 12-го тура украинской Премьер-лиги между киевской и днепровской командами состоится на НСК Олимпийский, сообщает официальный сайт "бело-синих" .

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Ранее матч было решено провести на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского, ведь на главной арене страны была запланирована замена беговых дорожек. Правда, в связи с изменением сроков реконструкции место проведения встречи во второй раз было изменено.

К слову, противостояние Динамо и СК Днепр-1 состоится 24 октября. Стартовый свисток на НСК Олимпийский прозвучит в 17:00.

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