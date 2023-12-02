Главные новости футбола 1 декабря: фиаско Роналду и Ко, чистка в Карпатах, Шахтер пригласил нового тренера
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 1 декабря.
Украина
Стартовал второй круг УПЛ 2023/24. В первом матче 16 тура Верес на 7-й компенсированной спасся от поражения Полесью – житомиряне упустили шанс гарантированно зазимовать в топ-3.
Львовские Карпаты официально отпустили двух бразильцев. Мирон Маркевич приступил к чистке состава "зелено-белых". Металлист 1925 объявил о трансфер экс-легионера Зари.
Украинский клуб приостановит деятельность на период войны из-за благородного мотива владельца.
Болельщиков вернут на стадионы. Правительство поручило начать работу над камбеком зрителей на трибуны.
Марино Пушич получил очередного ассистента в Шахтере – тренерский штаб "горняков" пополнил иностранный специалист.
Кто-то точно лжет: Шаблий открещивается от предателя Украины с российским паспортом – клуб утверждает обратное.
Еврокубки
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер выгребает за всех, но этого мало – Украина серьезно рискует потерять еврокубковое место.
УЕФА объявил игрока недели ЛЧ – автор дубля на вес выхода в плей-офф.
Другие главные события
Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср – Криштиану Роналду стал жертвой сантиметров, телефон экс-тренера Шахтера вместо VAR.
Андрей Лунин сыграет за Реал в субботнем матче Ла Лиги. Карло Анчелотти подтвердил, что в воротах выйдет украинский голкипер.
Эвертон официально обжаловал 10-очковый штраф – команда Миколенко может выскочить из зоны вылета.
Ювентус стал лидером Серии А, обойдя Интер – туринцы дожали Монцу в матче с суперразвязкой.