Украина

Стартовал второй круг УПЛ 2023/24. В первом матче 16 тура Верес на 7-й компенсированной спасся от поражения Полесью – житомиряне упустили шанс гарантированно зазимовать в топ-3.

Львовские Карпаты официально отпустили двух бразильцев. Мирон Маркевич приступил к чистке состава "зелено-белых". Металлист 1925 объявил о трансфер экс-легионера Зари.

Украинский клуб приостановит деятельность на период войны из-за благородного мотива владельца.

Болельщиков вернут на стадионы. Правительство поручило начать работу над камбеком зрителей на трибуны.

Марино Пушич получил очередного ассистента в Шахтере – тренерский штаб "горняков" пополнил иностранный специалист.

Кто-то точно лжет: Шаблий открещивается от предателя Украины с российским паспортом – клуб утверждает обратное.

Еврокубки

Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер выгребает за всех, но этого мало – Украина серьезно рискует потерять еврокубковое место.

УЕФА объявил игрока недели ЛЧ – автор дубля на вес выхода в плей-офф.

Другие главные события

Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср – Криштиану Роналду стал жертвой сантиметров, телефон экс-тренера Шахтера вместо VAR.

Андрей Лунин сыграет за Реал в субботнем матче Ла Лиги. Карло Анчелотти подтвердил, что в воротах выйдет украинский голкипер.

Эвертон официально обжаловал 10-очковый штраф – команда Миколенко может выскочить из зоны вылета.

Ювентус стал лидером Серии А, обойдя Интер – туринцы дожали Монцу в матче с суперразвязкой.