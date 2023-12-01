Формально гостевой матч Вереса прошел в Ровно. Летом руководство Полесья очень сильно желало дебютировать в УПЛ при родных трибунах, попросив "народный клуб" обменяться "домашками" – и вот теперь пришло время отдавать долги.

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Фактические хозяева встречи были андердогами. Верес борется за выживание, поэтому все ожидали доминирования житомирян. Впрочем, его не произошло – первый тайм оказался равным и небогатым на моменты. Их было всего два, хотя оба создали гости (фактические).

На 16-й минуте они могли открывать счет со стандарта. Смоляков выполнил подачу со стандарта в центр штрафной, а Гитченко замкнул головой. Верес спасла штанга! На 35-й же Козак получил мяч на линии штрафной и нанес мощный удар, попав в левую крестовину.

Отдыхать команды отправились при нулях на табло. Юрия Калитвинцева это не устраивало, поэтому в раздевалке коуч Полесья провел замену. Вместо Шастала на поле вышел Макуана, однако ситуация особо не менялась. Верес держался на равных, а острых эпизодов долгое время не возникало.

Перестановка житомирян впервые могла сработать только на 60-й минуте, когда Макуана откликнулся на заброс из глубины за спины защитникам. Бени вывалился бы один на один, но Паст вовремя вышел из ворот, перехватив мяч. Тем не менее, оставить ворота сухими Вересу не удалось.

Вновь сработал стандарт. Полесье заработало угловой, подача с которого полетела на дальний край штрафной. Чоботенко достал ее, сбросив головой на линию, а Крушинский нанёс удар с лёту – мяч с небольшим рикошетом залетел под левую штангу. 1:0! Кстати, этот корнер заработал Макуана.

Сергей Лавриненко попытался спасти игру атакующими заменами. На 71-й минуте он бросил в бой Шестакова и Барана (вместо Дахновского и Шевченко), а на 80-х вышли Близниченко и Марусич (вместо Яго и Кучерова). Ровенчане, которые плавно "подсаживались" до 60-й минуты, принялись лезть вперед – впрочем, ничего опасного они не создавали. Как и Полесье.

Даже после пяти компенсированных минут Верес не имел моментов. Арбитр компенсировал именно пять, однако в этот период было слишком много пауз – в частности, показали аж три желтых карточки. Пришлось переиграть эти минуты, что и спасло ровененчан.

На 7-й компенсированной центрбек Сезар каким-то чудом оказался на левом краю штрафной, принял передачу и выполнил навес в район дальней стойки. Шестаков замкнул, прошив Бойко и спасая "народный клуб" от поражения. 1:1!

В итоге, финальный свисток зафиксировал ничью. Житомиряне набрали 31 очко, поднявшись на вторую позицию, но у Кривбасса всего на один балл меньше. Полесье потеряло гарантированный шанс зазимовать в топ-3 – Шахтер отстает на шесть пунктов, хотя имеет чуточку худшую разницу голов (+9 против +12). Если по очкам будет равенство, а по голам "горняки" выйдут вперед, то именно они поднимутся на третью строчку.

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