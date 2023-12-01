В чемпионат Бельгии воспитанник Шахтера перебрался прошлым летом. Кортрейк оформил аренду 20-летнего защитника из Локомотива. На России Мампасси оказался перед самым полномасштабным вторжением и, похоже, сразу взял гражданство оккупантов. По крайней мере, за московских "железнодорожников" он был заявлен как россиянин и не считался легионером.

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Еще до официального осуществления этого перехода такие разговоры шли. Мать футболиста уже жила в Москве и всеми силами пыталась перетащить сыночка. Шахтер, понимая, что не удержит игрока, извлек максимум финансовой выгоды. По информации СМИ, дончане заработали около четырех миллионов евро. Устроило этот трансфер агентство ProStar.

Речь идет о компании Вадима Шаблия, который, кстати, в интервью говорил, что разговоры об изменении гражданства Мампасси – безосновательные слухи. По его словам, игрок просто видел для себя больше перспектив в чемпионате россиян. ProStar любезно помогла все устроить. В конце концов среди украинских футболистов трудно найти таких, кто не подписан с агентством Шаблия. Однако сейчас речь чуть-чуть не об этом.

Мампасси провел на России год. Стабильно играл в составе Локомотива, но это был чемпионат тоталитарного режима. Никаких перспектив, ведь клубы страны, продолжающей убивать украинцев, изолировали от цивилизованного мира. Уроженец Донецка решил, что ему больше не место в Москве, и начал пробивать себе путь в Европу. Конечно, он никак не осудил действия России и продолжает молчать в стиле тимощуков и ордецов.

Вторую половину прошлого сезона Мампасси провел в Турции, а летом 2023 перебрался в Бельгию. И вот здесь начинается самое интересное. За Кортрейк на сайте Лиги Жупиле он заявлен как украинец. Как это возможно, если еще год назад он был "россиянином"? Единственный логичный ответ – предатель, получив паспорт от окупантов, не сдал украинский и продолжает им пользоваться, когда это выгодно. Ведь сейчас в Европе быть принадлежащим к России – не самый лучший вариант.

Нравственный аспект такого поведения пусть останется на совести футболиста, если она у него есть. Но кто помогает бывшему украинцу устраивать вояжи в цивилизованный мир? С этим вопросом попытались разобраться коллеги из SportArena. Самое очевидное в этой ситуации – обратиться к агентам футболиста. Поскольку на Россию Мамапасси вывозил Вадим Шаблий и его ProStar, то логичным было обращение к ним. За европейское направление (и особенно Бельгию) в этом агентстве отвечает Сергей Серебренников. Он в разговоре с журналистами заявил, что абсолютно ничего не знает о паспортах бывшего игрока Шахтера и о том, кто занимался переходом в Кортрейк (но точно не он).

Солидарен со своим коллегой и владелец ProStar. Шаблий ответил журналисту SportArena, что компания больше не сотрудничает с Мампасси и не занималась его трансфером в Бельгию. Также Вадим заявил, что у него нет контактов игрока. Вы все правильно поняли – у Шаблия якобы нет контактов футболиста, дела которого его агентство вело много лет. В конце концов в это можно поверить, если захотеть. Может, действительно агенты настолько серьезные патриоты, что вычеркнули предателя из своей жизни.

Вот только тень на них бросает Кортрейк. Журналисты не удовлетворились ответами представителей ProStar, поэтому обратились также в бельгийский клуб. Там подтвердили, что Мампасси заявляли по его украинскому паспорту. На вопрос об агенте своего игрока также ответили очень четко – Сергей Серебренников. Кроме того, на сайте Transfermarkt (а это очень авторитетный ресурс) Марк до сих пор фигурирует как клиент ProStar.

Не обладая всей информацией, трудно сделать глобальные выводы. Однако максимально очевидным остается одно – кто-то точно лжет. Либо представители агентства Вадима Шаблия, либо работники Кортрейка...

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