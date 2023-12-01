Металлист 1925 на своем официальном сайте объявил о приходе Раймонда Овусу Фримпонга на правах свободного агента.

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Контракт с ганцем рассчитан до конца 2026 года, а выступать он будет за харьковчан под 24-м номером.

Заметим, что Овусу Фримпонг имеет опыт выступлений в чемпионате Украины – африканец играл за Зарю с июля 2021-го по август 2022 года, сыграв за луганчан 20 матчей (4 гола). После этого он год поиграл за турецкий Истанбулспор и с июля 2023-го находился без команды. Transfermarkt оценивает Овусу в 250 тысяч евро.

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