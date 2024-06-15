Евро-2024

Стартовал чемпионат Европы. Германия разгромила Шотландию в матче-открытии. За Бундестим забивали Вирц, Мусиала, Хаверц, Фюлькруг и Джан. Капитану сборной Германии едва не оторвали ногу.

Сегодня состоятся три следующих матча Евро-2024. Анонсы вскоре появятся на сайте. В центральной битве дня сойдутся Испания и Албания.

Трансферы наших

Байер пополнился уже третьим украинцем, а затем и четвертым. Владислав Ванат заинтересовал сенсационного участника ЛЧ. Карпаты официально завершили первый летний трансфер, подписав легионера из Испании.

Артем Довбик провоцирует "игру на выживание" в Атлетико – Мадрид выбирает жертв украинца из 6 фамилий. Андрей Лунин поссорился с Анчелотти и якобы сообщил свое решение по Реалу.

Мир

Боруссия официально продолжает чистку после финала ЛЧ – вслед за Ройсом и Терзичем клуб покинул Хуммельс. Дортмунд официально назвал нового главного тренера. Жирона оформила первый летний трансфер – участник Евро усилит команду украинцев в ЛЧ.