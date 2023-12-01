Карпаты на своем официальном сайте сообщили об уходе сразу двух бразильцев – Эдуардо Соареса и Кристиана Ноту.

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Отмечается, что "зелено-белые" прекратили по обоюдному согласию действие арендного договора Ноту с бразильским Понте-Прета, поэтому игрок вернется на родину. Эдуардо же после разрыва соглашения станет свободным агентом.

Добавим, что в первой части сезона Кристиан Ноту сыграл 8 матчей за "Карпаты", в которых отметился одним мячом. Эдуардо сыграл за "львов" один поединок.

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