Очередным ассистентом Марино Пушича в Шахтере стал 51-летний Крис ван дер Верден, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

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Как игрок он выступал за нидерландские Неймеген, Витесс, ПСВ, Твенте, Эндховен и бельгийский Беерсхот Вилрейк. Чемпион и обладатель Кубка Нидерландов, победитель Кубка и Суперкубка Бельгии.

Тренерскую карьеру начал в 2006 году в системе ПСВ как наставник юношеских и молодежных команд. В марте 2012-го вошел в тренерский штаб Филлипа Коку в ПСВ (2012-2018). Также как его ассистент работал в турецком Фенербахче (2018-2019) и английском Дерби Каунти (2019-2020). Летом 2022-го стал помощником Дирка Куйта в Ден Гааге, в октябре того же года присоединился к штабу Коку в Витессе (2022-2023).

Напомним, сейчас в команду Пушича в Шахтере входят: Марио Станич и Йерун Схепенс (ассистенты), Андрей Пятов (тренер вратарей), Карло Николини и Рул Тамбер (тренеры по физподготовке) и Радион Пальцун (аналитик).

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