Украинец Андрей Лунин, уж, выйдет в стартовом составе "сливочных" на матч против Гранады.

Уже завтра, 2 декабря, мадридский Реал проведет матч 15-го тура испанской Ла Лиги, где соперником "сливочных" станет Гранада.

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"Кепа готов сыграть завтра. Я поговорю с ним позже, но он получил зеленый свет от врачей. Завтра сыграет Лунин, а Кепа будет готов к Бетису", – цитирует Анчелотти. Marca.

Напомним, Андрей Лунин в текущей кампании сыграл в шести играх во всех турнирах за мадридцев. В трех матчах украинскому голкиперу удалось сохранить свои ворота "сухими".

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