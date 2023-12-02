Україна

Стартувало друге коло УПЛ 2023/24. У першому матчі 16 туру Верес на 7-й компенсованій врятувався від поразки Поліссю – житомиряни втратили шанс гарантовано зазимувати в топ-3.

Львівські Карпати офіційно відпустили двох бразильців. Мирон Маркевич розпочав чистку складу "зелено-білих". Металіст 1925 оголосив про трансфер екс-легіонера Зорі.

Український клуб призупинить діяльність на період війни через благородний мотив власника.

Вболівальників повернуть на стадіони. Уряд доручив розпочати роботу над камбеком глядачів на трибуни.

Маріно Пушіч отримав чергового асистента в Шахтарі – тренерський штаб "гірників" поповнив іноземний фахівець.

Хтось точно бреше: Шаблій відхрещується від зрадника України з російським паспортом – клуб стверджує протилежне.

Єврокубки

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Шахтар вигрібає за всіх, але цього мало – Україна серйозно ризикує втратити єврокубкове місце.

УЄФА оголосив гравця тижня ЛЧ – автор дубля на вагу виходу у плей-офф.

Інші головні події

Аль-Хіляль розгромив Аль-Наср – Кріштіану Роналду став жертвою сантиметрів, телефон екс-тренера Шахтаря замість VAR.

Андрій Лунін зіграє за Реал у суботньому матчі Ла Ліги. Карло Анчелотті підтвердив, що у воротах вийде український голкіпер.

Евертон офіційно оскаржив 10-очковий штраф – команда Миколенка може вискочити зі зони вильоту.

Ювентус став лідером Серії А, обійшовши Інтер – туринці дотисли Монцу в матчі з суперрозв'язкою.