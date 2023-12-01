Уже вскоре игроки смогут почувствовать настоящую поддержку от фанатов на футбольном поле.

Кабинет Министров Украины на заседании 1 декабря поручил разработать порядок допуска зрителей на трибуны с соблюдением условий безопасности, сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

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Сейчас Минмолодежьспорта совместно с МВД, ведомствами безопасности и областными военными администрациями разрабатывает алгоритм, который сделает спортивные мероприятия доступными и максимально безопасными для зрителей. После согласования всех деталей будет отдельно объявлено, когда зрители смогут вернуться на трибуны.

"Возвращение болельщиков поможет стадионам и клубам снова быть финансово состоятельными, и ни одна телетрансляция полностью не заменяет эмоции стадиона. Но первоочередной вопрос для нас – безопасность зрителей и спортсменов", – отметил исполняющий обязанности Министра спорта Матвей Бедный.

Напомним, некоторые клубы, несмотря на запрет, позволяют небольшим группам болельщиков посещать календарные поединки. Их не останавливают даже серьезные штрафы.

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