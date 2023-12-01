Ювентус в случае победы обходил Интер и возглавлял турнирную таблицу Серии А минимум до воскресенья. Монца после 13 туров набрала 18 очков и занимала 9 место турнирной таблицы. Последние 4 тура подопечные Палладино не проигрывали, а Юве всего неделю назад оборвал победную серию, сыграв вничью с Интером.

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Уже на 9-й минуте подопечные Аллегри заработали пенальти. Камбьясо потянули за футболку в пределах штрафной, тот упал, арбитр назначил 11-метровый. К мячу подошел Влахович, но не смог переиграть Микеле Ди Грегорио. Кипер Монцы еще и добивание потянул, переведя мяч на угловой. Браво!

К сожалению для Ди Грегорио и Монцы, они пропустили сразу после того углового. Рабьо головой открыл счет. На 33-й минуте еще один угловой Ювентус снова должен был стать голевым. Как Гатти не забил с двух метров – вероятно, не знает и он сам. У Монцы впереди в первом тайме не было ничего. Разве что кроме углового уже в добавленное время. Возможно, сказалось решение Палладино выйти на игру без номинальных форвардов.

Второй тайм был куда скучнее первого. Ювентус в своем стиле "сушил" игру. Лишь в последней десятиминутке Монца устроила определенное давление на ворота Щенсны, и сумела отыграться в добавленное время. На 90+2 минуте после навеса Карбони мяч, никого не задев, влетел в ворота. 1:1 – казалось, что это все, но Юве успел забить победный гол. Его автором стал Гатти, буквально расстрелявший Ди Грегорио.

Ювентус набрал 33 очка и на бал опередил Интер, который 3 декабря сыграет с Наполи. Минимум на двое суток туринцы стали лидерами Серии А.

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