УЕФА объявил игрока недели ЛЧ – автор дубля на вес выхода в плей-офф
Завершилось голосование за игрока, лучше всех выступившего в рамках 5 тура Лиги чемпионов.
Награду лучшего игрока недели получил Чиро Иммобиле, сообщает пресс-служба УЕФА.
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Нападающий Лацио стал главным героем встречи против Селтика, отыграв всего полчаса. Иммобиле успел отгрузить два гола, принесших "орлам" победу. Как оказалось, этот дубль был решающим и для выхода Лацио в плей-офф. Иммобиле опередил Фила Фодена (Ман Сити, гол+2 ассиста), Жоао Мариу (Бенфика, хет-трик) и Хакима Зиеша (Галатасарай, 2+1).
Напомним, финальный тур группового этапа Лиги чемпионов состоится 12-13 декабря.
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