Завершилось голосование за игрока, лучше всех выступившего в рамках 5 тура Лиги чемпионов.

Награду лучшего игрока недели получил Чиро Иммобиле, сообщает пресс-служба УЕФА.

Лидер Шахтера попал в официальную сборную недели Лиги чемпионов – другой украинец стал жертвой системы

Нападающий Лацио стал главным героем встречи против Селтика, отыграв всего полчаса. Иммобиле успел отгрузить два гола, принесших "орлам" победу. Как оказалось, этот дубль был решающим и для выхода Лацио в плей-офф. Иммобиле опередил Фила Фодена (Ман Сити, гол+2 ассиста), Жоао Мариу (Бенфика, хет-трик) и Хакима Зиеша (Галатасарай, 2+1).

Напомним, финальный тур группового этапа Лиги чемпионов состоится 12-13 декабря.

Immobile takes the prize for his match-winning contribution off the bench



#UCLPOTW | @PlayStationEU pic.twitter.com/xRQkqb6HKi — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 1, 2023

Лацио лишил Селтика шансов на еврокубки – капитан оформил дубль в течение четырех минут