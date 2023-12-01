Нива Бузова прекратит свою деятельность на период войны в Украине, сообщает журналист Владимир Зверов в своем Telegram-канале.

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"По словам главного тренера Нивы Игоря Жабченко, президент клуба Октай Эфендиев не против возобновить работу клуба после войны, после победы. А сейчас планирует больше средств направлять на ВСУ", – говорится в заметке.

Добавим, что Нива Бузова заняла четвертое место в группе А Первой лиги по итогам первого круга и оказалась среди команд, которые весной боролись бы за путевки в УПЛ.

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