"Ириски" официально подтвердили подачу апелляции на решение английской Премьер-лиги.

Миколенко попал в топ игроков АПЛ по крутому показателю

17 ноября с Эвертона сняли 10 очков за серьезные нарушения финансового фэйр-плей. У команды Виталия Миколенко осталось всего 4 пункта и предпоследняя строчка турнирной таблицы АПЛ. Если бы 10 очков действительно удалось вернуть, то подопечные Шона Дайча сразу бы выскочили на 15 место.

Британские СМИ добавляют, что апелляцию Эвертона будет рассматривать новый состав комиссии. Напомним, под угрозой наказания также оказались Манчестер Сити и Челси, но по ним пока нет никаких официальных решений.

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