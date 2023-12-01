Чемпионат Саудовской Аравии, 15 тур

Аль-Хиляль – Аль-Наср – 3:0

Голы: Милинкович-Савич, 64, Митрович, 90, 90+2

Удаление: Аль-Болеахи, 90+4 (А-Х)

Два главных претендента на чемпионский титул были в роскошной форме. До сих пор непреодолимый Аль-Хиляль выиграл 7 туров подряд и на 4 очка опережал Аль-Наср, который имел свою серию из 5 побед. Даже без травмированного Неймара составы поражали воображение. Буну, Кулибали, Милинкович-Савич, Невеш, Малком, Митрович вышли против Ляпорта, Теллеса, Фофана, Брозовича, Талиски, Мане, Отавио и Роналду.

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Дебют встречи был за Аль-Хилялем, который упустил несколько роскошных моментов. Аль-Наср к середине тайма "дремал". Роналду вообще исчез с объективов камер, а самым острым у гостей был Талиска.

Все самое интересное уместилось во вторую половину. Милинкович-Савич открыл счет, головой замкнув подачу Абдулхамида. Роналду ответил роскошным ударом с лета, однако бригада колумбийца Вилмара Ролдана зафиксировала крошечный офсайд.

Рулевой Аль-Насра Луиш Каштру пихал четвертому рефери собственный телефон для просмотра повтора. Не сработало.

Под занавес встречи разгром оформил другой сербский легионер Аль-Хиляля – дубль Александара Митровича. Во время первого гола Роналду проиграл силовую борьбу и снова набросился на Ролдана с требованием фиксировать фол. В компенсированное время судейский ужас Криша дополнил отмененный ассист из-за более глубокого офсайда.

Аль-Хиляль оторвался на 7 очков, сделав серьезную заявку на чемпионство. Аль-Наср остается вторым и имеет четыре пункта запаса над Аль-Ахли.

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