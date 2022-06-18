Украина

Динамо вышло из отпуска – первые игроки уже прошли медосмотр в клинике Киева. Также "бело-синие" сыграют с топ-клубом Франции перед поединком против Фенербахче в Лиге чемпионов.

Украинский форвард роскошно дебютировал за Цюрих: дважды ассистировал и голом завершил избиение с двузначной цифрой.

"Мечтаю о футболке с автографом Блохина": украинец в США благодаря любви к футболу помогает нам победить в войне.

Брат защитника Динамо исчез в Мариуполе – он не выходит на связь больше двух месяцев.

Трансферы

Бавария и Ливерпуль согласовали трансфер Садио Мане – в Мюнхене подтвердили переход.

Игрок молодежной сборной Украины переходит в АПЛ. СК Днепр-1 получит втрое больше денег, чем предлагалось сначала.

Виктор Цыганков не будет подписывать новый контракт с Динамо. Лидер киевлян хочет сменить клуб.

Полузащитник сборной Украины заинтересовал Дженоа, вылетевшую в Серию В.

''Очень хороший вратарь'': легендарный испанец поставил точку в трансферной саге Андрея Лунина.

Лондонский Арсенал оформил второй летний трансфер за 40 млн евро.

Аталанта подписала защитника Ювентуса. Руслан Малиновский вопреки прогнозам не стал частью сделки.

Мир

ЧМ-2026: ФИФА объявила 16 городов Северной Америки, которые примут Мундиаль.

Гвардиола потерял ценного помощника – тренер, который был учителем Пепа, покинул Манчестер Сити ради сольной карьеры.