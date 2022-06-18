Главные новости футбола 17 июня: Мане идет в Баварию, Цыганков покинет Динамо, игрок сборной в шаге от АПЛ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 17 июня.
Украина
Динамо вышло из отпуска – первые игроки уже прошли медосмотр в клинике Киева. Также "бело-синие" сыграют с топ-клубом Франции перед поединком против Фенербахче в Лиге чемпионов.
Украинский форвард роскошно дебютировал за Цюрих: дважды ассистировал и голом завершил избиение с двузначной цифрой.
"Мечтаю о футболке с автографом Блохина": украинец в США благодаря любви к футболу помогает нам победить в войне.
Брат защитника Динамо исчез в Мариуполе – он не выходит на связь больше двух месяцев.
Трансферы
Бавария и Ливерпуль согласовали трансфер Садио Мане – в Мюнхене подтвердили переход.
Игрок молодежной сборной Украины переходит в АПЛ. СК Днепр-1 получит втрое больше денег, чем предлагалось сначала.
Виктор Цыганков не будет подписывать новый контракт с Динамо. Лидер киевлян хочет сменить клуб.
Полузащитник сборной Украины заинтересовал Дженоа, вылетевшую в Серию В.
''Очень хороший вратарь'': легендарный испанец поставил точку в трансферной саге Андрея Лунина.
Лондонский Арсенал оформил второй летний трансфер за 40 млн евро.
Аталанта подписала защитника Ювентуса. Руслан Малиновский вопреки прогнозам не стал частью сделки.
Мир
ЧМ-2026: ФИФА объявила 16 городов Северной Америки, которые примут Мундиаль.
Гвардиола потерял ценного помощника – тренер, который был учителем Пепа, покинул Манчестер Сити ради сольной карьеры.