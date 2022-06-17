"У Цыганкова еще год контракта с Динамо. Насколько я понимаю, Динамо будет достаточно сложно продлить контракт с Виктором. Такова позиция футболиста.

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Он готов отработать этот год до конца, а дальше уже решать свою судьбу. Но с другой стороны есть шансы, что его могут продать. Цена на сегодня – 20 миллионов евро и выше.

Официальных предложений пока нет. Если клуб не пойдет на снижение цены и не будет предложений, то Цыганкову придется еще год играть за киевское Динамо. Учитывая, как он планирует свое будущее, он считает, что по окончании контракта попробует себя в другом клубе", – сказал журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, недавно Цыганков официально начал сотрудничество с футбольным агентством SEG Пере Гвардиолы, чтобы как можно скорее трудоустроиться в одном из топ-чемпионатов Европы в летнее трансферное окно.

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