Директор Баварии подтвердил, что звезда Ливерпуля присоединится к чемпионам Германии, сообщает твиттер-аккаунт Bayern&Germany со ссылкой на журналиста Торбена Хоффмана.

Бавария согласовала с Ливерпулем трансфер Мане, – журналист

"Да, он приедет", – коротко ответил Салихамиджич на вопрос о возможности перехода Мане в Баварию.

Напомним, Мане перешел в Ливерпуль в 2016 году и стал настоящей звездой. За этот период африканец провел 269 поединков, отличился 120 голами и 48 ассистами.

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