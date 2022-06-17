В Баварии подтвердили договоренность о трансфере Мане
17 июня 22:47 - Читати українською
Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич лаконично сообщил о завершении перехода Садио Мане.
Директор Баварии подтвердил, что звезда Ливерпуля присоединится к чемпионам Германии, сообщает твиттер-аккаунт Bayern&Germany со ссылкой на журналиста Торбена Хоффмана.
Бавария согласовала с Ливерпулем трансфер Мане, – журналист
"Да, он приедет", – коротко ответил Салихамиджич на вопрос о возможности перехода Мане в Баварию.
Напомним, Мане перешел в Ливерпуль в 2016 году и стал настоящей звездой. За этот период африканец провел 269 поединков, отличился 120 голами и 48 ассистами.
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