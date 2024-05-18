В составе Олимпиакоса засветился украинец – Юрий Фербей. Он выступает на позиции форварда, хотя в Греции выходит на позиции атакующего хавбека. Фербей защищает цвета Олимпиакоса U-16, однако заинтересовал команду U-19, которая торжествовала в нынешней Юношеской лиге УЕФА.

Милан разгромно проиграл финал юношеской ЛЧ – 6 минут морока для подопечных экс-капитана, шедевральная точка

Юрий перебрался в Грецию во время полномасштабного вторжения России на территорию Украины. В Украине играл за столичные Динамо, Восход и Атлет. Уже в ближайшие дни ждите интервью с Юрием Фербеем на "Футбол 24".

"Коноплянка – це космос": бомбардир Кривбасу – про бронзу-24, гру з Динамо, топ Леоненка і дебют у Маркевича