Арсенал и Порту решили все вопросы по переходу атакующего полузащитника Фабиу Виейры.

Чемпионы Португалии обнародовали документ, подтверждающий трансфер 22-летнего хавбека.

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Арсенал заплатит 40 млн евро, из которых 5 млн в виде бонусов. Виейра отлично провел прошлый сезон, став одним из лучших ассистентов чемпионата Португалии. Всего в кампании воспитанник "драконов" отыграл 39 матчей, в которых оформил 7 голов и 16 результативных передач.

Добавим, что Виейра стал вторым новичком Арсенала в нынешнее трансферное окно после форварда Маркиньоса.

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