Дженоа по итогам сезона 2021/22 вылетела из Серии А. Несмотря на это, коллектив ищет усиление на все без исключения позиции для борьбы за возвращение в элиту.

Игрок молодежной сборной Украины переходит в АПЛ – трансфер завершен на 99,9%

Спортивный директор Йоханнес Шпорс готов прежде всего совершать покупки в среднюю линию. Как информирует Calcionline со ссылкой на международные источники, Пихаленок является одной из целей. За 25-летнего полузащитника генуэзцы готовы заплатить около 2,5 млн евро.

Александр, являющийся воспитанником Шахтера, провел в прошлом сезоне УПЛ 14 матчей (пять голов и три ассиста). Недавно хавбек СК Днепр-1 дебютировал за сборную Украины.

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