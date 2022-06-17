Украинский форвард роскошно дебютировал за Цюрих: дважды ассистировал и голом завершил избиение с двузначной цифрой
Нападающий Шахтера Богдан Вьюнник, арендованный Цюрихом, вместе с командой выдал невероятный поединок во время подготовки к новому сезону.
Швейцарский гранд проводил уже второй спарринг в рамках предсезонной подготовки. В первом удалось уничтожить Тальвиль со счетом 7:0, во втором соперником был Баден, который разгромили 11:0.
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Вьюнник стартовую встречу пропускал, поскольку был в лагере молодежной сборной Украины, а против Бадена появился на поле на второй тайм при счете 5:0. Едва ли не сразу 20-летний украинец пробил мощно, но мяч попал в перекладину и штангу, вернувшись в поле. Позже Богдан оформил ассистентский дубль: эффектно промчался через все поле во время седьмого гола и удачно обыгрался во время девятого.
На последней минуте форвард реализовал пенальти, который сам и заработал. 11:0 на табло и отличный дебют за первую команду Цюриха от Богдана, который до этого играл только за молодежь швейцарцев. Арендное соглашение из Шахтера завершается 30 июня этого года.