Хуан Мануэль Лильо официально стал главным тренером катарского Аль-Садда, сообщает пресс-служба клуба.

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Интересно, что специалиста можно считать одним из учителей Гвардиолы, как и экс-наставника Лидса Юнайтеда – Марсело Бьелсу. Лильо последние 2 года работал ассистентом Пепа в Ман Сити. Как отмечает AS, идеи именно этого тренера являются фундаментальными для "горожан".

"Мое время в Манчестер Сити был одним из тех периодов, которые мне понравились больше всего за всю мою карьеру. Работать вместе с Пепом и другим техническим персоналом и с этой группой игроков было приятно. Я надеюсь, что я смог сыграть свою небольшую роль в успехах, которых мы достигли на поле", – говорится в обращении Лильо на официальном сайте Манчестер Сити.

За свою карьеру Лильо успел поработать в целом ряде испанских клубов в статусе главного тренера – Мирандес, Леонеса, Саламанка, Овьедо, Тенерифе, Сарагоса, Сьюдад Мурсия, Террасса, Альмерия, Реал Сосьедад. Немало поработал и помощником главного тренера, в частности с Хорхе Сампаоли в сборной Чили и Севилье.

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