"Лунин проведет еще один сезон в Реале. Он вел переговоры с руководством "сливочных", и было принято решение о том, что он продолжает оставаться вторым вратарем в команде Анчелотти. В тени Куртуа, но с желанием продолжать расти на Сантьяго Бернабеу", – сообщил журналист Хосе Луис Санчес в программе Jugones на телеканале La Sexta.

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"Он очень хороший вратарь, очень хороший", – дал свою оценку Лунину ведущий Жозеп Педрерол. Он является легендой испанской спортивной журналистики.

Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе к 23-летнему украинцу со стороны Эспаньола, Эльче и Вест Хэма.

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