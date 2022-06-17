Киевский коллектив во главе с Мирчей Луческу начинает подготовку к сезону 2022/23.

Накануне Динамо вышло из отпуска, а сегодня, 17 июня, прибыло на плановый медосмотр в клинику "Добробут", сообщает официальный сайт клуба .

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Первыми на осмотр врачей попадут Бойко, Биловар, Бурда, Андриевский, Антюх, Близниченко, Бражко, Буяльский, Викентий и Назар Волошины, а также Беседин. На завтра запланирован медосмотр у остальных игроков: Игнатенко, Дубинчака, Дячука, Кравченко, Малыша, Тымчик а, Гармаша, Царенко, Цитаишвили, Шепелева, Яцика и Кулача.

Футболисты, выступавшие за сборную Украины, очевидно, присоединятся к команде позже. 24 июня киевляне отправятся на сбор в Швейцарию, где уже запланированы два спарринга .

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