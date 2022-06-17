Аталанта на своем официальном сайте объявила о выкупе Мери Демираля из Ювентуса.

Малиновский может перейти в Ювентус – Аталанта рассматривает вариант суперобмена

Трансфер турецкого центрбека обошелся "бергамаскам" в 20 млн евро, а вот срок контракта Демираля с командой Малиновского пока неизвестен. Добавим, что украинец мог стать частью сделки – по крайней мере о таком варианте утверждали итальянские медиа.

Прошлый сезон турок провел в составе Аталанты, где отыграл 42 поединка, отличился 2 голами и 3 результативными передачами.

Мілан на вершині, провали Ювентуса, Аталанти та українців, шедевр Маліновського – найголовніше про минулий сезон кальчо