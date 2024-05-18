Клоунада Нойера и компании в видеообзоре матча Хоффенхайм – Бавария – 4:2
22:28 - Читати українською
Бавария завершила жалкий сезон поражением от Хоффенхайма в 34-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
68’ Андрей Крамарич
85’ Андрей Крамарич
87’ Андрей Крамарич
Матис Тель 4’
4’ Матис Тель
68’ Андрей Крамарич
85’ Андрей Крамарич
87’ Андрей Крамарич
Бавария якобы собиралась финишировать на мажорной ноте. 19-летний Матис Тель очень достойно подменил Харри Кейна – гол и ассист на Дэвиса за стартовые 6 минут матча.
Байер остался непобедимым, Бавария сенсационно отдала серебро Штутгарту, Ройс устроил last dance в Дортмунде
Впрочем, потом за дело "взялась" оборона Баварии во главе с Мануэлем Нойером, которые понапривозили 4 гола. Особенно этому радовался Андрей Крамарич, оформив брейкданс-ассист и хет-трик. 4:2 – Бавария свалилась даже на третью строчку, пропустив Штутгарт. Последний раз такое случалось в сезоне 2010/11.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter