Бавария завершила жалкий сезон поражением от Хоффенхайма в 34-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча.

Бавария якобы собиралась финишировать на мажорной ноте. 19-летний Матис Тель очень достойно подменил Харри Кейна – гол и ассист на Дэвиса за стартовые 6 минут матча.

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Впрочем, потом за дело "взялась" оборона Баварии во главе с Мануэлем Нойером, которые понапривозили 4 гола. Особенно этому радовался Андрей Крамарич, оформив брейкданс-ассист и хет-трик. 4:2 – Бавария свалилась даже на третью строчку, пропустив Штутгарт. Последний раз такое случалось в сезоне 2010/11.