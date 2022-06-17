"Футбол – это наша работа. Сейчас все люди, у кого есть такая возможность, должны работать, поэтому мы тоже работаем. Думаю, футбол должен существовать, потому что для людей это возможность перевести дыхание и хотя бы чуть-чуть расслабиться.

Луческу предоставил сборникам Динамо десятидневные каникулы – игроки присоединятся к команде уже в Швейцарии

После благотворительных матчей Динамо я был в Бухаресте один, поэтому, прежде всего, встретился с родными и посвятил время им. После этого – вернулся домой. Сейчас начинается подготовка к квалификации Лиги чемпионов, первое время мы будем тренироваться в Киеве.

Раньше была возможность приглашать легионеров, а сейчас шанс проявить себя получит молодежь. Думаю, это должно быть плюсом для украинского футбола, у нас ведь хорошие молодые игроки, ребята очень стараются. Если кто-нибудь из молодежи захочет совета, то я могу подсказать. Но сам лезть с советами не буду.

Я вернулся в Киев вчера и застал воздушные тревоги. Первый раз было не по себе, по телу пробежал мандраж. Но очень скучал по дому, поэтому вернуться все равно приятно. Это самое лучшее место в мире, несмотря на любые тревоги. Лучше быть дома.

Большая часть моей семьи в безопасности. Кроме моего двоюродного брата в Мариуполе. Более двух месяцев с ним нет связи, он считается пропавшим без вести.

А что касается соперника в квалификации Лиги чемпионов... Кто бы нам ни выпал – нужно побеждать и выходить в групповой этап. Что касается Фенербахче, то начнем готовиться непосредственно к сопернику поближе к матчу, тренерский штаб нам покажет и расскажет, что к чему", – цитирует Бурду официальный сайт Динамо.

Напомним, киевляне сегодня вышли из отпуска. Часть игроков уже успела пройти медосмотр и готовится к сбору в Швейцарии.

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