Известны города, в которых состоится очередной чемпионат мира. Впервые турнир примут три страны: США, Мексика и Канада.

ФИФА обнародовала список из 16 городов, которые будут хозяевами чемпионата мира-2026. 11 городов в США, 3 в Мексике и 2 в Канаде. Арены разделены на три региона, чтобы уменьшить перелеты во время турнира.

США, Канада и Мексика будут принимать чемпионат мира-2026

Восток: Торонто (BMO Филд), Бостон (Жилетт Стедиум), Филадельфия (Линкольн Файненшл Филд), Майами (Хард Рок Стедиум), Нью-Йорк / Нью-Джерси (Мэт Лайф Стедиум).

Центр: Канзас Сити (Эрровхед Стедиум), Даллас (AT&T Стедиум), Атланта (Мерседес Бенц Стедиум), Хьюстон (NRG Стедиум), Монтеррей (Эстадио BBVA), Мехико (Эстадио Ацтека).

Запад: Ванкувер (ВС Плейс), Сиэтл (Люмен Филд), Сан-Франциско (Левайс Стедиум), Лос-Анджелес (SoFi Стедиум), Гвадалахара (Акрон Стедиум).

США примут 60 из 80 матчей чемпионата мира, в том числе все поединки, начиная с четвертьфиналов. У Канады и Мексики будет по 10 матчей. Мундиаль-2026 станет первым, на котором сыграют 48 команд.