"Уже все стороны пришли к согласию – осталось лишь официально оформить документ. Конечно, остается минимальный процент того, что может произойти что-то форс-мажорное или экстраординарное, но еще один украинский футболист будет выступать в английской Премьер-лиге.

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Ярмолюк является одним из талантливейших футболистов своего поколения. Он очень удачно выступал за юношеские сборные Украины, уже дебютировал за СК Днепр-1. И очень ярко дебютировал. Очень хорошую характеристику получил от Игора Йовичевича. Брентфорд обратил на него внимание.

Очень долго шли переговоры. Цену за футболиста клубы согласовали на уровне 1,5 млн евро, хотя в начале Брентфорд предлагал втрое меньше. Однако во время переговоров удалось добиться такого согласия", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, в сезоне 2021/22 Ярмолюк провел за СК Днепр-1 девять матчей, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро. Брентфорд по итогам прошлого сезона занял в турнирной таблице АПЛ тринадцатое место.

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