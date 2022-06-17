Подопечные Мирчи Луческу на тренировочном сборе перед стартом новой кампании будут играть не только со швейцарскими командами.

Киевляне уже вышли из отпуска и начинают подготовку к кампании 2022/23. К концу июня уже есть два запланированных спарринга . Теперь появилась информация о товарищеском поединке с Лионом.

Динамо вышло из отпуска – первые игроки уже прошли медосмотр

Как сообщает Ledauphine , встреча с именитым французским клубом должна состояться 12 июля на стадионе Рожон. Для "мальчишек" игра станет второй в рамках предварительных сборов перед новым сезоном.

Напомним, уже 19/20 июля Динамо ждет первая встреча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче. Ответный матч запланирован на 26/27 число. УПЛ будет предварительно стартовать в конце августа.

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