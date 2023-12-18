Наши за границей

Анатолий Трубин героически удержал победу для Бенфики, сделал команду лидером и стал лучшим игроком матча. Реал разгромил Вильярhеал – Андрей Лунин скучал в основе, но пропустил гол.

Виктор Цыганков рискует не сыграть против Алавеса. Роман Яремчук озадачил испанские СМИ в матче против Барселоны – противоположные оценки ведущих валенсийских изданий.

Арсенал уверенно переиграл Брайтон, вернувшись на вершину АПЛ – Александр Зинченко провел очередной удачный матч. Егор Ярмолюк получил в лицо в матче АПЛ и заработал удаление для соперника.

Европа

МЮ выстоял ничью с Ливерпулем – дух Сульшера, 34 напрасных удара Салаха и Ко, Клопп теряет лидерство АПЛ. Интер переиграл Лацио и укрепил лидерство в Серии А – Лаутаро очередным голом установил рекорд XXI столетия.

Бавария спокойно разгромила сенсационный Штутгарт и реабилитировалась за позор в прошлом туре. Байер разбил Айнтрахт и закрепился на вершине Бундеслиги.

Мир

ФИФА официально утвердила даты и регламент Клубного чемпионата мира –2025. Известны почти все участники Мундиаля от Европы.