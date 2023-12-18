Главные новости футбола 17 декабря: Зинченко стал лидером АПЛ, Лунин возглавил Примеру, геройства Трубина
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 17 декабря.
Наши за границей
Анатолий Трубин героически удержал победу для Бенфики, сделал команду лидером и стал лучшим игроком матча. Реал разгромил Вильярhеал – Андрей Лунин скучал в основе, но пропустил гол.
Виктор Цыганков рискует не сыграть против Алавеса. Роман Яремчук озадачил испанские СМИ в матче против Барселоны – противоположные оценки ведущих валенсийских изданий.
Арсенал уверенно переиграл Брайтон, вернувшись на вершину АПЛ – Александр Зинченко провел очередной удачный матч. Егор Ярмолюк получил в лицо в матче АПЛ и заработал удаление для соперника.
Европа
МЮ выстоял ничью с Ливерпулем – дух Сульшера, 34 напрасных удара Салаха и Ко, Клопп теряет лидерство АПЛ. Интер переиграл Лацио и укрепил лидерство в Серии А – Лаутаро очередным голом установил рекорд XXI столетия.
Бавария спокойно разгромила сенсационный Штутгарт и реабилитировалась за позор в прошлом туре. Байер разбил Айнтрахт и закрепился на вершине Бундеслиги.
Мир
ФИФА официально утвердила даты и регламент Клубного чемпионата мира –2025. Известны почти все участники Мундиаля от Европы.