Валенсия неожиданно отобрала у Барселоны важные очки в очередном туре Ла Лиги. Приобщился к этому результату и форвард сборной Украины Роман Яремчук.

Накануне Валенсия в рамках 17-го тура чемпионата Испании расписала боевую ничью с Барселоной (1:1). В старте "летучих мышей" довольно неожиданно появился украинский форвард Роман Яремчук, который провел на поле 61 минуту и был заменен на Серхи Каноса.

Упущенный шанс Яремчука в видеообзоре матча Валенсия – Барселона – 1:1

Наш земляк уже на старте встречи имел отличный шанс отличиться, но его удар чудом потянул Игнасио Пенья. Испанские СМИ разделились в оценках Яремчуку – кто-то восхищался перфомансом украинца, а кто-то наоборот не увидел в действиях Романа ничего необычного.

Показательными стали выводы двух валенсийских изданий. В частности, SuperDeporte поставило Яремчуку 4 из 10 возможных баллов, так резюмировав его выступление: "Игра началась с чрезвычайной активности, которой он до сих пор не демонстрировал в Валенсии. Однако со временем Роман потерялся, а во втором тайме его даже не видели".

В свою очередь PlazaDeportiva оценила игру украинца в довольно солидные 6 баллов, написав: "Он был близок к тому, чтобы забить в первом тайме, и был очень активен. Ему трудно быть точным за пределами штрафной площадки. Поединок с Барселоной стал его лучшим матчем после перехода в Валенсию".

Напомним, в текущем сезоне Яремчук провел за Валенсию 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

Валенсия удержала сенсационную ничью с Барселоной – Яремчук сыграл 61 минуту, став самым острым в атаке "летучих мышей"