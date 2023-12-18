Реал после победы в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 вернулся к чемпионской гонке в Ла Лиге. Дома подопечные Карло Анчелотти принимали Вильярреал – и это был хороший шанс для Лунина закрепиться в статусе основного голкипера "сливочных". "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR дарит вашему вниманию обзор битвы украинца за место под мадридским солнцем.

Лунин вытеснил Кепу, но оставил ему шансы

Предыстория. После матча с Наполи позиции Лунина в Реале усилились настолько, что даже консервативный Карло Анчелотти капитулировал. Энтренадор заявил, что после встречи с Гранадой в ворота вернется Кепа, но против резко выступила команда – ей не понравилось отношение к Андрею, которого очень любят партнеры. В итоге Кепа просидел в запасе и с Бетисом, сыграв лишь против Униона, где не было турнирной мотивации.

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Поединок с Вильярреалом имел огромное значение в битве за статус основного голкипера (пока лечится Куртуа). Испанская пресса в целом сообщала, что Карло всё-таки доверился Лунину. Сам коуч Реала четкого ответа не давал, а Marca неожиданно сообщила о возвращении Кепы. В итоге все решилось в пользу украинца – он попал в старт.

Мы так говорим о событиях до матча, потому что в первом тайме против "жёлтой субмарины" вспомнить нечего. Левантийцы провели всего два дальних удара – оба неточных. Ни один из четырёх кроссов до Лунина не дошёл, да и ногами поиграть не удалось. В активе Андрея всего 4 касания и 2 паса. Вильярреал и на чужую половину заходил редко, так что голкипер Реала откровенно скучал.

А вот в начале второго тайма слкчилось неприятное для Лунино событие – Вильярреал забил первым же попаданием в створ. Правда, основные претензии необходимо выставлять центрбекам, ведь Моралеса вывели один на один одной передачей из глубины. Хосе Луис прошил Андрея ударом в ближний угол, хотя тот задел мяч ногой.

Может быть, тут можно было героически спасти. Возможно, нужно было более агрессивно сыграть на выходе, хотя это неоднозначное утверждение. В такой ситуации нормальный нападающий (каким и является Моралес) будет забивать 7-8 голов из 10-ти – однако даже если Андрей и ошибся, то это была единственная ошибка. Хотя бы потому, что больше Вильярреал не тревожил защиту "сливочных".

Такая низкая вовлечённость Лунина в игру оставляет шансы для Кепы. Чёткого ответа, кто заслуживает основы прямо сейчас, тренеры не получили – хотя статистика по сезону полностью на стороне украинца. Если бы всё упиралось только в форму Андрея, то можно было бы не беспокоиться, но желания Карло Анчелотти пока трудно понять. А значит, Лунину не следует расслабляться.

Реал разобрался легко, но потерял лидера

Марселино – гроза авторитетов, но к матчам против столь сильных соперников Вильярреал не готов. За 90 с лишним минут "жёлтая субмарина" провела три удара по воротам, наиграв на 0,73 ожидаемых гола – из которых 0,66 съел гол Моралеса. Пресинга не было вообще, борьбу проиграли (но не разгромно), а компактный блок не спас от регулярного создания моментов у ворот Йоргенсена.

Хотя Реал никуда не торопился. Темп встречи оставался средним. Подопечные Карло Анчелотти до 60-х минут работали в вальяжном режиме – тотальное доминирование, впечатляющая позиционная текучесть, небольшое количество моментов при бешеной остроте. Затем Вильярреал посыпался окончательно, благодаря чему удалось довести число ударов до 20-ти (8 в створ), а показатель xG до 2,11.

Первым забивать мог Браим Диас, открывшийся на правом углу штрафной и пробивший над ближней девяткой. На 23-й Модрич бахнул с дальнего расстояния, чиркнув мячом о перекладину, а уже на 25-й счёт был открыт. Гол Реала оказался очень красивым: Беллингем исполнил диагональ Васкесу на правый фланг, тот резко перевёл в зону перед штрафной на Модрича, а Лука в касание навесил в район дальней штанги – туда прибежал Джуд, который запер головой. 1:0!

На 37-й минуте Родриго удвоил преимущество Реала, разобравшись в суматохе после углового. 2:0! Гол был вполне заслуженным, ведь бразилец до этого уже мог забивать. Он замыкал передачу на линию вратарской, но там и Йоргенсен парировал, и лайнсмен офсайд заметил. Такая же ситуация случился прямо перед перерывом.

Отдыхать команды отправились при счёте 2:0 в пользу мадридцев. Единственной печальной новостью стала травма Алабы, причем там есть серьёзное подозрение на кресты. Вместо него пришлось выпускать Начо. Вероятно, это событие сыграло свою роль в пропущенном голе, так как изменилась конфигурация центрбеков.

На 57-й минуте Родриго зпорол очередное рандеву с Йоргенсеном. На 63-й его выстрел уже летел мимо голкипера (Диас классно ассистировал форварду), но Манди выбил мяч из пределов вратарской. В конце концов, на 64-й Реал забил усилиями всё того же Диаса – тот вырвался из окружения четырёх соперников, финтом обыграл Куэнку и обыграл Йоргенсена. 3:1!

На 69-й минуте очередной прорыв Родриго в штрафную завершился голом, но отличился не он. С отскока сетку расстрелял Модрич. 4:1. Этот гол поставил точку во встрече, хотя у Родриго были моменты и для пятого взятия ворот. Реал отмечает разгром!

Довбику и Цыганкову теперь нужно побеждать

Благодаря своему успеху Мадрид вернулся на первую строчку в турнирной таблице, увеличив отрыв от Барселоны до семи очков, а от Атлетико – до восьми. Впрочем, Жирона держится всего в одном зачетном балу позади, а свой матч каталонцы сыграют вечером 18 декабря.

В соперниках Цыганкова и Довбика скромный Алавес, поэтому все ожидают камбэка каталонцев. Правда, Виктор вряд ли выйдет на поле. Как бы там ни было, осечка для Жироны недопустима – даже в случае ничьей подопечные Мичела останутся вторыми.

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