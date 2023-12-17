На бумаге встреча со Штутгартом должна была стать серьезной проверкой для Баварии. Мюнхенцы в прошлом туре получили разгром от Айнтрахта, а тут в гости приезжает третья команда чемпионата. Которая отобрала очки у Леверкузена. Штутгарт тренирует племянник Ули Хенесса, на воротах стоит арендованный у Баварии Нюбель, а супербомбардир Гирасси (16 голов за 13 матчей) составляет конкуренцию Кейну.

Бавария потерпела унизительный разгром от Айнтрахта

Штутгарт не только стабильно набирает очки, но и демонстрирует приятный футбол. Себастьян Хенесс не отошел от своих принципов даже на Альянц-Арене. 70% владения в первом тайме. Гости старались играть смело, строить затяжные атаки и выходить из обороны через комбинации. Это пошло только на пользу Баварии, которая умеет наказывать на контратаках.

Каждую потерю соперника мюнхенцы превращали в супермомент. Кейн открыл счет уже на второй минуте, когда Горецка подобрал мяч на чужой половине, а Сане выкатил пас на пустые ворота. Бавария могла еще до перерыва оформить разгром, но Сане и Кейн не реализовали выходы один на один. Мюллер после перехвата Кима удвоил преимущество "ротен", однако судьи отменили гол из-за офсайда.

Также был не засчитанный гол Кима, который замкнул подачу со штрафного, забравшись в офсайд. Во втором тайме кореец реабилитировался: пришел на угловой, выиграл воздух и сбросил на гол Кейну. А потом реабилитировался еще раз: пришел на угловой, выиграл воздух и рикошетом от соперника забил. Бавария спокойно победила, набрала 35 очков и сократила отставание от Байера до 4 пунктов. У Штутгарта 31 балл и 4 место.